हिमाचल में बड़ा हादसा: सेना का ट्रक खाई में गिरा, जवान शहीद

नई दिल्ली। देश के पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। यहां की राजधानी शिमला में भारतीय सेना का ट्रक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक जवान शहीद हो गया जबकि तीन जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है।

स्थानीय पुलिस और लोगों के मुताबिक हादस दोपहर के समय मे ंहुआ है।

भारतीय सेना का ये ट्रक अंबाला से निकला था।

जैसे लोगों को ट्रक हादसे की सूचना लगी तुरंत मौके पर पहुंचे।

पुलिस के साथ-साथ स्थानीय लोगों सेना के घायल जवानों को निकालना शुरू किया।

इसके बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

