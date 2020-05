Lockdown 4.0: होटल, जिम, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, बस जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central Goverment ) ने रविवार को देशव्यापी लॉकडाउन ( Lockdown 4.0 ) को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी लॉकडाउन को तीन बार बढ़ाया गया है।

रविवार को लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिवस है। देशव्यापाी लॉकडाउन 4.0 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) की ओर से गाइडलाइंस ( Guidelines ) जारी कर दी गई है।

प्रवासी मजदूरों से सीएम केजरीवाल का वादा, आपकी जिम्मेदारी हमारी है, नहीं छोड़ेंगे बेसहारा

Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte — ANI (@ANI) May 17, 2020

गृह मंत्रालय की ओर जारी नई गाइडलाइन के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की रहेगी। इसके साथ ही कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज राम 9 बजे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। इस दौरान लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

कश्मीर: डोडा में सुरक्षाबलों ने मार गिराए हिज्बुल के 2 आतंकी, सेना का जवान भी शहीद

During the extended lockdown till 31st May, the night curfew shall continue to remain in force on the movement of individuals, for all non-essential activities, between 7 pm and 7 am: MHA pic.twitter.com/R7embn6Qc2 — ANI (@ANI) May 17, 2020

इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

घरेलू मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी

एयरपोर्ट पर एयर एंबुलेंस शुरू रहेगी

होटल, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे

फूड हो डिलीवरी सर्विस शुरू रहेगी

जिम, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे

सामाजिक, धार्मिक व राजनीति सभाएं बंद रहेंगी

घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई

एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों की आवाजाही के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों दोनों की सहमति से ही अनुमति दी जाएगी

प्रियंका गांधी बोलीं— प्रवासियों के लिए बार्डर पर खड़ी बसें, सीएम योगी ने नहीं दी परमिशन

हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी

मेट्रो ट्रेन के संचालन पर पाबंदी रहेगी

स्कूल-कॉलेजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा

सिनेमा व मॉल पर भी सख्ती जारी रहेगी

सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे

इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी ईद