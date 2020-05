कश्मीर: डोडा में सुरक्षाबलों ने मार गिराए हिज्बुल के 2 आतंकी, सेना का जवान भी शहीद

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) के डोडा ( Doda ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादियों को मार गिराया है।

हालांकि इस दौरान भारतीय सेना ( Indian Army ) का एक जवान भी शहीद हो गया।

सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए एक आतंकी की पहचान ताहिर बट ( terrorist Tahir Ahmad Bhat ) के रूप में हुई है, जबकि उसके साथी की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है।

The killing of Hizbul Mujahideen (HM) terrorist Tahir Ahmad Bhat (in pic 2) is a big success for the security forces and Doda as of now can be termed as free from any presence of terrorist there: Mukesh Singh, Inspector General of Police, Jammu pic.twitter.com/Q918eiSA8l