देश में आज से खुल गए हैं धार्मिक स्थल, होटल-रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में दिखेंगे ग्राहक, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगी

नई दिल्ली। देश के ज्यादातर राज्यों में करीब ढाई महीने तक बंद रहने के बाद आज से धार्मिक स्थल ( religious places ) खुल गए हैं। शॉपिंग मॉल ( malls ) , रेस्तरां और होटल भी आम जनता के लिए खुल जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने 4 जून को एसओपी जारी की थी, जिसमें इन स्थानों के खुलने के बाद भी वहां सोशल डिस्टेंसिंग ( social distancing ) के उपाय जारी रखने को कहा गया था। कोरोनाकाल में देश में कोविड 19 के संक्रमण के करीब 10 हजार नए मामले मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, ऐसे में इन स्थानों को आम जनता के लिए खोलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

मंदिरों में नहीं बंटेगा प्रसाद

दिल्ली के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च अब पहले की तरह ही आम जनता के लिए खुल गए हैं। सरकार ने अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थल खोलने की छूट तो दे दी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 8 जून के बाद भी मंदिरों में प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध लगा रहेगा। देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा।

दिल्ली में नहीं खुलेंगे होटल और बैन्क्वेट हॉल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 जून से देश की राजधानी में धार्मिक स्थलों, मॉल और रेस्तरां को फिर से खोलने की घोषणा की थी। देश के कुछ अन्य राज्यों के विपरीत दिल्ली में होटल और बैन्क्वेट हॉल फिलहाल बंद ही रहेंगे, क्योंकि सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती दिल्ली की सीमाएं भी खुलीं

दिल्ली देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां कोरोनावायरस बेहद तेजी से फैल रहा है। जून के महीने के अंत तक दिल्ली में कोरोना के करीब 100,000 मरीज होने का अनुमान है। लेकिन दिल्ली सरकार ने 8 जून से ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं को खोलने का फैसला किया है।

Delhi: People gather at Jhandewalan Temple to offer prayers; government has allowed reopening of religious places from today. pic.twitter.com/waSMg4XHme