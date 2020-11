Hyderabad : बीजेपी दफ्तर के सामने एक व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के एक व्यक्ति ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। स्थानीय पुलिस ने इस घटना के तत्काल बाद आंशिक रूप से झुलसे व्यक्ति को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से फसल की बर्बादी और अपने नेता की गिरफ्तारी के से परेशान श्रीविवास।

Hyderabad: A man from Ranga Reddy District tried to self-immolate in front of BJP office today, reportedly to mark protest against govt for not providing any relief after crop damage due to rainfall.



Police say, "He was immediately shifted to hospital. Probe on."