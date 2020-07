ICSE and ISC Board Result घोषित, 10वीं में 99.34 और 12वीं में 96.84 फीसदी पास

नई दिल्ली। काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ( ICSE board ) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) के परिणाम ( Icse and isc board result ) जारी कर दिए हैं। कक्षा 10 ( ICSE 10th Class Board Result ) में 99.34 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं जबकि कक्षा 12 ( ISC Board Result ) की परीक्षा में 96.84 फीसदी छात्र पास हुए हैं। काउंसिल इस साल प्रत्येक कक्षा में टॉपर्स की सूची जारी नहीं करेगी।

CISCE ने परीक्षाओं के नतीजे ( icse - isc result news ) को लेकर जारी एक विज्ञप्ति में कहा, "अप्रत्याशित हालात को देखते हुए इस साल CISCE, ICSE या ISC वर्ष 2020 परीक्षाओं के लिए मेरिट सूची प्रकाशित नहीं करेगा।" छात्रों के लिए काउंसिलंग की वेबसाइट पर नतीजे देखने के अलावा, परिषद ने ICSE परिणाम और ISC परिणाम की जांच एसएमएस से करने की सुविधा भी प्रदान की है।

इस वर्ष ICSE और ISC नतीजे ( Result: ICSE ) अलग तरह से तैयार किए गए हैं। चूंकि काउंसिल ISC के आठ और ICSE के छह पेपर्स की परीक्षा आयोजित नहीं कर सकी थी, इसलिए इसने रद्द किए गए पेपर्स में अंक देने के लिए एक वैकल्पिक योजना अपनाई।

