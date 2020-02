मनोहर पर्रिकर के नाम से जाना जाएगा IDSA, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। भारती जनता पार्टी ( BJP ) ने लगातार दूसरी बार देश की कमान संभाली। इस दौरान उनके फायरब्रांड नेता मोदी ( PM Narendra Modi ) की जितनी बड़ी भूमिका रही वहीं कुछ ऐसे भी नेता रहे जिन्होंने पहले ही कार्यकाल में जमकर लोकप्रियता बंटोरी। ऐसे ही चेहरों में शुमार रहे पूर्व गोवा सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ( Manohar Parrikar )।

जी हां मनोहर पर्रिकर को पार्टी ने एक बार फिर याद किया है और उनको श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है। यह फैसला मनोहर पर्रिकर को सम्मानित करने के लिए लिया गया है।

Defence Ministry: Government has decided to rename 'The Institute for Defence Studies and Analyses' (IDSA) in Delhi as ‘Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses’. The decision has been taken to honour the commitment and legacy of late Manohar Parrikar. pic.twitter.com/JlSTdV6gMC