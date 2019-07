NMC बिल के विरोध में कल पूरे देश में 24 घंटे डॉक्टरों की हड़ताल

नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन ( NMC Bill ) विधेयक को लेकर डॉक्टर्स का विरोध बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ( indian medical association ) ने एनएमसी विधेयक के विरोध में 31 जूलाई को पूरे देश में 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। जिसके बाद बुधवार सुबह 6 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं ठप रहेगी।

Indian Medical Association (IMA) calls for 24 hours withdrawal of non-essential services across the nation from 6 am, tomorrow, in protest against the passing of National Medical Commission Bill , 2019 in Lok Sabha. pic.twitter.com/8DUFrHvOhJ