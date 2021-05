Cyclone Tauktae के चलते IMD ने कई राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( Weather Udpate ) का लगातार करवट ले रहा है। अरब सागर में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के चलते उत्तर भारत समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं बारिश तो कही बादलों की लुका छिपी में गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं चक्रवाती तूफान ( Cyclone ) तौकते ( Tauktae ) के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) को लेकर आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है।

आईएमडी ( The India Meteorological Department ) के मुताबिक केरल, दक्षिम कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं।

Delhi | The national capital receives brief spell of light rain pic.twitter.com/vhLtQESiLA

मौसम विभाग के मुताबिक, 14 मई सुबह के आसपास दक्षिण-पूर्व अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और यह दक्षिण-पूर्व अरब सागर और उससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र में उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद है।

गुजरात के तटीय भागों में आंधी

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक बैठक की और राज्य के तटीय जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया है।

आईएमडी के मुताबिक पूर्व-मध्य अरब सागर में संभावित चक्रवाती गतिविधि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र सहित राज्य के तटीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा की संभावना बनी हुई है।

Kottayam receives heavy rainfall; Heavy rains predicted in Kerala till 15th May, 'Yellow alert' issued for a few districts pic.twitter.com/jCcTbWrEaI