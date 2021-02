राजनाथ सिंह ने राफेल पर दी अहम जानकारी, कहा- अप्रैल 2022 तक आ जाएगी पूरी खेप

नई दिल्ली। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक प्रश्न के उत्तर में राफेल विमानों के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 11 राफेल विमान भारत आ चुके हैं और मार्च तक 17 और ऐसे विमान भारत को मिलने वाले हैं।

11 Rafale aircraft have arrived in India. By this March, India will have 17 Rafale aircraft. By April 2022, all Rafale aircraft (the entire batch) will come to India: Defence Minister Rajnath Singh, in Rajya Sabha pic.twitter.com/N8w0YqcIJO