India-China Border Dispute: तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर, ITBP को नियंत्रण में ले सकती है सेना

नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Ladakh LAC ) पर भारत-चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प ( india-china dispute ) के बाद दोनों ओर तनाव बढ़ गया है। बुधवार को कुछ देर पहले ही पीएम मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने सख्त लहजे में चीन को जवाब देते हुए देश को भरोसा दिलाया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं, किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ( indian defence forces ) को सबसे हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है।

India-China Tension: पीएम मोदी ने दिया जवाब, अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा भारत

दरअसल, पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में सोमवार रात चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ( PLA ) के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प ( INDIA CHINA STANDOFF ) हुई थी। इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर स्थानीय कमांडर को अब फ्री हैंड कार्रवाई की छूट दे दी गई है। इसकी वजह जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह का फैसला और कार्रवाई तुरंत करने के लिए उन्हें सक्षम करना है।

इतना ही नहीं सूत्रों की मानें तो अब इंडियन-तिबत बार्डर पुलिस ( Indo-Tibet Border Police ) का नियंत्रण भारतीय सेना के हाथों में भी दिए जाने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड स्थित जोशीमठ में इंडियन आर्मी की गतिविधियां बढ़ गई हैं और सरहद पर आईटीबीपी की और टुकड़ियों को भेजा गया है।

The loss of soldiers in Galwan is deeply disturbing and painful. Our soldiers displayed exemplary courage and valour in the line of duty and sacrificed their lives in the highest traditions of the Indian Army.