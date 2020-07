आकाशीय बिजली से 30 की मौत, IMD मौसम विभाग ने जारी किया Alert, कहा- आने वाले दिनों में न निकलें घर से बाहर

नई दिल्ली. बिहार (Weather Update in Bihar) व उसके आसपास शहर में में मानसून (Monsoon in Bihar) काफी तेजी से प्रभावी है, जिसकी वजह से कई जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ( India Meteorological Department) के मुताबिक, पटना समेत सूबे के कई जिलों में गुरुवार को भी बारिश (Rain in Patna) हो सकती है।

जिसके चलते पटना मौसम विज्ञान (bihar weather forecast) केंद्र (Patna Meteorological Center) ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 48 घंटे तक ठनका गिरने का अलर्ट जारी (Weather Alert) किया है। इन इलाकों में गरज-तड़क के साथ बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग (weather department) ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है।

नीतीश सरकार ने दिए 4- 4 लाख मुआवजा

वहीं आकाशीय बिजली (Lightning in Bihar) गिरने से अबतक 30 लोगों की मौत हो गई है। वज्रपात से 22 घायल भी बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है। गौरतलब है कि इन सभी के आश्रितों के लिए सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं।

मौत पर जताया दुख

सीएम ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। बिहार में गुरुवार को वज्रपात से हुई कई लोगों की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में वज्रपात से कई लोगों के निधन की सूचना से बहुत दुख हुआ।



इन जगहों में जारी किया अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को बिहार के मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटे तक ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, जिसके अनुसार कई जिले वज्रपात से प्रभावित होंगे। मौसम विभाग ने 3 जुलाई के लिए जिन जिलों में आंधी, वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इतने लोगों की हुई मौत

जानकारी के मुताबिक पटना में 9, समस्तीपुर में 8, पूर्वी चंपारण में 4, कटिहार में 3, शिवहर में 2, मधेपुरा में 2, पश्चिम चंपारण में 1 और पूर्णिया में एक व्यक्ति की मौत हुई है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये संख्या अभी 26 है। मौसम विभाग के अनुसार थंडरस्टोर्म के सेल एक जगह बनकर हवाओं की गति और तापमान की स्थिति के हिसाब से इधर-उधर मूवमेंट करते रहते हैं।