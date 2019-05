नौसेना अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा, सितंबर से साल में दो बार होगी आयोजित

नई दिल्ली। अब भारतीय नौसेना स्नातक उम्मीदवारों की अधिकारी के स्तर पर भर्ती के लिए खुद ही प्रवेश परीक्षा आयोजित कराएगी। इसके चलते अधिकारियों की पहली इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट ( INET Officers ) आगामी सितंबर में आयोजित कराई जाएगी। इसके बाद से यह परीक्षा देशभर में फैले कई केंद्रों पर साल में दो बार आयोजित की जाएगी।

पहले इस तरह होता था सेलेक्शन

आपको बता दें कि अभी तक नौसेना में स्नातक उम्मीदवारों की अधिकारी के तौर पर भर्ती के लिए कुछ शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकों के आधार पर आवेदन किया जाता है। इसके बाद सर्विस स्लेकशन बोर्ड यानी SSB इनमें से उचित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करता है। बाद में उन्हें मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और बौद्धिक पैमानों पर परख जाता है।

Indian Navy: India Navy has introduced Indian Navy Entrance Test (Officers) for all graduate entries. INET (Officers) shall be conducted twice a year from September this year. University Entry Scheme(UES) & Combined Defence Services (CDS) entries will also continue.