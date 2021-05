केंद्र सरकार का WhatsApp को जवाब, केवल बहुत गंभीर अपराध के मामले में चाहिए जानकारी

नई दिल्ली। देश की नई सोशल मीडिया नीति के खिलाफ वाट्सऐप द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद सरकार ने सीधे बयान जारी किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जवाब जारी करते हुए कहा कि भारत 'हर नागरिक की निजता के अधिकार' का सम्मान करता है और इसका उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। एक बयान में आईटी मंत्रालय ने अंतिम मौके पर वाट्सएप द्वारा मध्यस्थ दिशानिर्देशों को चुनौती देने को मानदंडों को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास करार दिया।

मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत में चलाया जा रहा कोई भी ऑपरेशन देश के कानून के अधीन है। दिशानिर्देशों का पालन करने से वाट्सएप का इनकार करना, स्पष्ट रूप से उन उपायों की अवहेलना करना है, जिनके इरादे पर निश्चित रूप से संदेह नहीं किया जा सकता है।"

सरकार ने कहा कि वाट्सएप द्वारा भारत के मध्यस्थ दिशानिर्देशों को निजता के अधिकार के विपरीत चित्रित करने का

प्रयास "गुमराह" करने वाला है। "इसके विपरीत, भारत में, गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इस तरह के प्रतिबंध का उदाहरण नियम 4 (2) (मूल या पहल करने वाले का पता लगाने के लिए) है।"

Government is committed to ensure the Right of Privacy to all its citizens but at the same time it is also the responsibility of the government to maintain law and order and ensure national security.- says @rsprasad



