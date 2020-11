भारत ने नई मिसाइल क्यूआरसैम का सफल परीक्षण किया

भुवनेश्वर। भारत ने मंगलवार को एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल प्रणाली ने परीक्षण के दौरान सटीक निशाना लगाते हुए अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। मिसाइल ने मध्यम दूरी पर एक मानव रहित विमान को नष्ट कर दिया।

इससे पहले 13 नवंबर को, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM) सिस्टम ने मध्यम रेंज और मध्यम ऊंचाई पर एक पायलट रहित लक्ष्य विमान पर सीधा प्रहार करके एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया था।

India today successfully testfired the Quick Reaction Surface to Air Missile air defence system. The Missile system secured a direct hit on its target during the trial.

(file pic) pic.twitter.com/qz7YBRp7BE