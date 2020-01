छह दिन के भीतर भारत ने दूसरी बार किया K-4 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस से पहले भारत ने शुक्रवार सुबह 3500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देश ने छह दिन में दूसरी बार इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक बीते छह दिन में भारत ने दूसरी बार इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह 3,500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल शुक्रवार सुबह विशाखापट्टनम के तट से दागी गई।

इस K-4 बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की खासियत यह रही कि इसे नौसेना की सबमरीन (पनडुब्बी) से लॉन्च किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा विकसित की गई इस मिसाइल को शुक्रवार सुबह पानी के नीचे बने प्लेटफॉर्म (पनडुब्बी) से छोड़ा गया।

Government Sources: For the second time in the last six days, India, today successfully test-fired the 3,500 km strike range K-4 submarine-launched ballistic missile off the coast of Vishakhapatnam.The DRDO-developed missile was testfired from an underwater platform today morning pic.twitter.com/nerLhPDZqp