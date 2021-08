नई दिल्ली। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) पर तालिबान ( Taliban ) के कब्जे के साथ ही हालात बिगड़ रहे हैं। यही वजह है कि भारत समेत तमाम देशों के लोग अपने वतन लौट रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए एक बार फिर भारतीय वायुसेना ( Indian Air Force )देवदूत बनी है।

भारतीयों को वापस लाने के लिए वायुसेना के दो C-17 ग्‍लोबमास्‍टर विमानों को लगाया गया है। मंगलवार सुबह इनमें से एक विमान ने 130 भारतीयों को लेकर भारत के लिए उड़ान भरी है। जबकि एक विमान पहले ही भारत आ चुका है। अभी इन विमानों को कई चक्कर लगने हैं।

In view of the prevailing circumstances, it has been decided that our Ambassador in Kabul and his Indian staff will move to India immediately.