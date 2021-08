Afghanistan Crisis: एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं हो सकेगी ऑपरेट, एयरस्पेस बंद होने के बाद सभी उड़ानों को रोका

नई दिल्ली। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) पर तालिबान ( Taliban ) के कब्जे के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग से मची भगदड़ के बाद सभी फ्लाइट्स कैंसल कर दी गई हैं। काबुल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला किया। इसके चलते एयर इंडिया फ्लाइट ( Air India Flight ) ऑपरेट नहीं की जा सकेगी।

अधिकारियों ने कहा कि काबुल हवाईअड्डे से अब कोई भी उड़ान संचालित नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार एयर इंडिया का एक विमान भी अब काबुल नहीं जा सकेगा।

अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालातों के बीच विमानों का परिचालन भी मुश्किल हो गया है। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच चुकी है। यही वजह है कि अब कमर्शियल फ्लाइट का संचालन रोक दिया गया है।

काबुल हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है यह बताने के लिए एक NOTAM या एयरमैन को नोटिस जारी किया गया है।

इस बीच अफगानिस्तान के एयरस्पेस की बिगड़ती स्थिति के कारण भारत ने भी अहम फैसला लिया है। भारत और अमेरिका के बीच जो फ्लाइट ऑपरेट कर रही हैं, अब वो अफगानिस्तान के एयरस्पेस से नहीं गुजरेंगी।



अब ये फ्लाइट कतर या फिर यूएई से होते हुए भारत आएंगी, ऐसे में अब ये लंबा वक्त ले सकती हैं। बता दें कि रविवार शाम को ही एयर इंडिया फ्लाइट काबुल से भारत पहुंची थी।

इस फ्लाइट में भारतीयों समेत अफगान नागरिक और अफगान संसद के सदस्य भी सवार थे। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच विदेशी नागरिक समेत स्थानीय लोग किसी भी तरह से देश छोड़ना चाहते हैं। इस चक्कर में काबुल एयरपोर्ट पर आज सुबह यात्रियों के बीच अफरातफरी देखी गई।

बेकाबू हो गए हालात

दरअसल सोमवार को अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू हो गए। यहां हजारों की संख्या में लोग देश छोड़ने को आतुर दिखे।

किसी भी तरह फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करते नजर आए। किसी रेलवे स्टेशन जैसा नजारा आसानी से देखा जा सकता था। एक फ्लाइट पर चढ़ने के लिए सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हैं और धक्का मुक्की का माहौल है।

