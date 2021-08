Afghanistan: फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़, अमरीका ने हाथ में ली सुरक्षा, UN की आपात बैठक आज

नई दिल्ली। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) पर तालिबान ( Taliban ) के कब्जे के बाद काबुल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक रास्ता काबुल एयरपोर्ट ( Kabul Airport ) ही बचा है, लेकिन यहां भी सोमवार को फायरिंग के बाद स्थिति और बिगड़ गई। हालांकि इस फायरिंग के बाद अमरीका ( America ) ने काबुल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टेक ओवर करने की घोषणा कर दी।

वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बिगड़ते हालातों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC ) सोमवार को आपात बैठक बुलाई है। ये बैठक एस्टोनिया और नॉर्वे के अनुरोध पर बुलाई गई है। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी।

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk