Afghanistan: 20 साल की जंग के बाद तालिबान से हारा अमरीका! दूतावास से झंडा हटने के बाद निकलने की तैयारी

नई दिल्ली। काबुल ( Kabul ) के अमरीकी दूतावास ( US Embassy ) से उसका झंडा हटा लिया गया है। तालिबान ( Taliban ) के कब्जे के बाद अमेरिका जैसा देश भी बेबस नजर आ रहा है। यही वजह है कि अमरीका ने काबुल स्थित अपने दूतावास को पूरी तरह खाली कर दिया है। सभी कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया है, जहां से वे अमरीका वापस आएंगे।

यही नहीं अफगानिस्तान ( Afghanistan ) से सुरक्षित बच निकलने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 1,000 अतिरिक्त सैनिकों को अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया है। ये सैनिक नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान से अमरीका की इस तरह वापसी है बता रही है कि 20 साल से तालिबान से जंग लड़ने के बाद कहीं दुनिया की सुपर पावर कहा जाने वाला अमरीका हार तो नहीं गया।

#UPDATES The US military has secured the perimeter of Kabul airport, the State Department says, adding that Washington's embassy in the Afghan capital has been completely evacuated pic.twitter.com/xOURTSVSlw