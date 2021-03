Indian Railways: अब इस नंबर पर मिलेगी रेलवे की हर समस्या या समाधान की जानकारी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाने के लिए भी यात्री रेलवे का उपयोग करते हैं। ऐसे में कई बार यात्रियों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन, जानकारी नहीं होने और सही समय पर एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं।

पर अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। रेलवे से संबंधित किसी भी शिकायत के समाधन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नबंर पर कॉल करक आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर यदि आपको कोई सुझाव या जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं।

यात्रियों को रेलवे की सौगात, देशभर के 50 ट्रेनों में मिलेगी Wi-Fi की सुविधा, जानिए कब से मिलेगा ये फायदा

बता दें कि रेलवे ने यात्रियों की परेशानी को समझते हुए पहले से मौजूद तमाम तरह के सभी हेल्पलाइन नंबरों को मिलाकर एकल नंबर जारी किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नया हेल्पलाइन नबंर 139 जारी किया है। इस नए नंबर को याद रखना हर किसी के लिए आसान है और कहीं पर भी किसी समय कॉल करके जानकारी ली जा सकती है या फिर यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Indian Railway announces integrated Rail Madad helpline number “139” for all type of queries/complaints/assistance during travel



The new helpline number will take over all the existing helpline numbershttps://t.co/WAYXYeOZ3P



(1/2)