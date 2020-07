Indian Railways: पहली बार रेलवे चलाएगा नए ढंग से 151 नई High Speed Trains

नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) ने घोषणा की है कि वो 151 नई तेज रफ्तार ( high speed trains ) रेल गाड़ियां चलाएगा। हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। हालांकि यह ट्रेनें भारतीय रेलवे द्वारा नहीं बल्कि निजी ऑपरेटरों ( private operators ) द्वारा चलाई जाएंगी। दरअसल रेल मंत्रालय ( Indian Railway Ministry ) ने हाल ही में 151 आधुनिक रेलगाड़ियों (रेक्स) हेतु 109 जोड़ी मूल गंतव्यों (ओडी) के लिए पैसेंजर ट्रेनों के संचालन में प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अर्हता आवेदन (आरएफक्यू) मांगे थे।

निजी भागीदारों की चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मौजूदा ट्रेनों के अलावा 151 रेलगाड़ियों को निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह ट्रेनें उन रूट पर चलेंगी, जहां पहले से ही रेलगाड़ियों की मांग मौजूदा क्षमता से अधिक है। इन ट्रेनों के चालक और गार्ड भारतीय रेलवे के ही कर्मचारी होंगे। इसके साथ ही रेलगाड़ियों की सुरक्षा की मंजूरी केवल रेलवे द्वारा दी जाएगी। देश में पूरे रेलवे नेटवर्क को 12 ग्रुप्स में बांटा गया है। इन्हीं में 109 जोड़ी निजी ट्रेनें दौड़ेंगी। हर रेलगाड़ी में कम से कम 16 कोच लगे होंगे।

इस प्रोजेक्ट में निजी क्षेत्रों द्वारा तकरीबन 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। बता दें कि इंडियन रेलवे नेटवर्क में पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के लिए निजी निवेश की यह पहल अब तक के इतिहास में पहली बार की गई है। इन 151 ट्रेनों में से ज्यादातर का निर्माण भारत में ( make in india ) ट्रेनों के वित्तपोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदार होगी।

