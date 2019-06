International Yoga Day 2019: सरहद पर BSF तो समुद्र के बीच NAVY के जवान दिखाएंगे योग का शौर्य

नई दिल्‍ली। शुक्रवार ( 21 जून ) को होने वाले अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) को लेकर देश और विदेशों में तैयारियां जोरों पर है। सीमा सुरक्षा बल ( Border Security Force ) और नौसेना ( Navy ) के जवान देश की सीमा की सुरक्षा के साथ इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहते। सैन्‍य छावनियों और अड्डों पर सेना जवान योगाभ्‍यास में जुटे हैं। सेना और नैसेना के जवानों की योग दिवस ( Yoga Day ) की तैयारियों से साफ है कि वो न केवल सीमा की सुरक्षा करने में बल्कि योग को लेकर अपने शौर्य और कौशल से भी सबको चकित कर सकते हैं।

BSF जवानों ने किया योगाभ्यास

जम्मू और कश्मीर में बीएसएफ के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( International Yoga Day ) को लेकर योगाभ्यास किया। सीमा सुरक्षा बल ( बीएसएफ ) के जवानों ने कुपवाड़ा सेक्टर और आरएस पुरा में अंतरराष्ट्रीय सीमा ( आईबी ) के पास योग का पूर्वाभ्‍यास किया।

शुक्रवार को योग दिवस पर हजारों BSF जवान एक साथ योग करेंगे। इसी तरह जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( International Yoga Day ) से पहले आईटीबीपी ( ITBP ) के जवानों ने भी श्रीनगर में योग का अभ्यास किया।

Eastern Naval Command (ENC): Sunrise Command of Indian Navy has been organizing additional Yoga Camps on-board Naval units&in residential areas over past 1 week, ahead of International Day of Yoga on June21. Personnel onboard ships&submarines have also been practicing it. (19/06) pic.twitter.com/ceIh4dv694