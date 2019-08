INX मीडिया केस: चिदंबरम के वकील ने CBI के नोटिस को ठहराया गैरकानूनी, पूछा यह सवाल

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार को सुनवाई कर रहा है। सीजेआई रंजन गोगोई लंच के बाद केस में आरोपी पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएंगे।

इस बीच चिदंबरम के वकील अरशदीप सिंह खुराना ने सीबीआई के नोटिस पर सवाल खड़ा किया है।

Senior lawyer Kapil Sibal couldn't mention his urgent listing of P Chidambaram's plea before CJI, as 5-judge Constitution bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, commences day-to-day hearing on Ayodhya case pic.twitter.com/K8ILzS4dIp

एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार चिदंबरम के वकील अरशदीप सिंह खुराना ने सीबीआई की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 'मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल के घर चिपका आपका नोटिस कानून के प्रावधान का उल्लेख करने में असफल साबित हुआ है।

जिसके तहत चिदंबरम को 2 घंटे के अंदर उपस्थित होने को कहा गया था।

INX मीडिया केस में चिदंबरम को अभी राहत नहीं, CJI लंच के बाद लेंगे जमानत पर फैसला

Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) has put up a notice outside the residence of P Chidambaram to appear before them in the next two hours. Earlier today, Delhi High Court had dismissed his both anticipatory bail pleas in connection with INX Media case. pic.twitter.com/IeEI5IkvGF