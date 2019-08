चिदंबरम के बचाव में उतरीं प्रियंका गांधी, बोलीं- सच बोलने की कीमत चुका रहे पूर्व वित्त मंत्री

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।

इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi ) ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम पूरी तरह से उनके (चिदंबरम) साथ खड़े हैं।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हम अंत तक सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो।

An extremely qualified and respected member of the Rajya Sabha, @PChidambaram_IN ji has served our nation with loyalty for decades including as Finance Minister & Home Minister. He unhesitatingly speaks truth to power and exposes the failures of this government,

1/2 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 21, 2019

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) ने ट्वीट में लिखा कि राज्यसभा के एक अत्यंत योग्य और सम्मानित सदस्य चिदंबरम ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दशकों तक निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की है।

वह मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं, जो इस कायर सरकार को पसंद नहीं है। यही कारण है कि चिदंबरम को गलत व शर्मनाक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।

but the truth is inconvenient to cowards so he is being shamefully hunted down. We stand by him and will continue to fight for the truth no matter what the consequences are.

2/2 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 21, 2019

आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) मोदी सरकार व संघ पर लगातार हमलावर हो रहीं हैं।

इससे पहले उन्होंने आरक्षण के मसले पर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के मंसूबे बेहद खतरनाक हैं।

Delhi: A Central Bureau of Investigation (CBI) team arrives at the residence of P Chidambaram. Yesterday, Delhi High Court had dismissed his both anticipatory bail pleas in connection with INX Media case. pic.twitter.com/t2kvpNfxCC — ANI (@ANI) August 21, 2019

गौरतलब है कि INX मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ( P Chidambaram ) की मुसीबत बढ़ गई है।

सीबीआई और ईडी की टीमों ने मंगलवार देर शाम कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने उनके घर पर छापेमारी की। हालांकि चिदंबरम सीबीआई के हाथ न लग सके।

Arshdeep Singh Khurana, P Chidambaram's lawyer, writes to CBI after CBI had put up a notice outside Chidambaram's residence: I am instructed to state that your notice fails to mention the provision of law under which my client has been issued a notice to appear within 2 hours. pic.twitter.com/xjUsGDGH6K — ANI (@ANI) August 20, 2019

कांग्रेस नेता के घर से गायब मिलने के बाद सीबीआई ने उनके आवास पर नोटिस चिपका दिया। नोटिस में चिदंबरम को 2 घंटे के भीतर पेश होने के निर्देश दिए गए।

वहीं, चिदंबरम के वकील अर्शदीप ने सीबीआई को पत्र लिख उनको गिरफ्तार न करने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि कि शीर्ष अदालत चिदंबरम की जमानत याचिका बुधवार 10.30 बजे तक सुनवाई करेगा। इसलिए तब तक के लिए चिदंबरम के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।