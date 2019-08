कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू एयरपोर्ट पर रोका, वापस दिल्ली भेजा गया

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 निष्क्रिय होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कश्मीर मसले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है।

इस क्रम में आज जम्मू-कश्मीर के लिए निकले कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ( Ghulam Nabi Azad ) को राज्य में प्रवेश करने से रोक लिया गया।

Jammu and Kashmir: Leader of Opposition in Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad, was stopped at Jammu Airport earlier this afternoon. He has been sent back to Delhi. (file pic) pic.twitter.com/HQckboE4yw