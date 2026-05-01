हरियाणा के ‘आया राम गया राम’ की कहानी, जिसने एक सप्ताह में गिरा दी कांग्रेस सरकार

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू हो गया। इसका विधायक राव बीरेंद्र सिंह ने नेतृत्व किया। बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया और कई विधायकों को अपने साथ ले लिया। इन बागी विधायकों के साथ कुछ निर्दलीय और विपक्षी सदस्य भी जुड़े। नतीजतन, भगवत दयाल शर्मा की सरकार अल्पमत में आ गई और मात्र एक सप्ताह के अंदर गिर गई। इसके बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने ‘विशाल हरियाणा पार्टी’ रखा।