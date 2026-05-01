1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव पर J&K सीएम उमर अब्दुल्ला की आई पहली प्रतिक्रिया, बोले- एग्जिट पोल गलत साबित होंगे

Omar Abdullah on Mamata Banerjee and exit polls: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे गलत बताया है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम सुरक्षा और स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनावी माहौल में बढ़ते तनाव के बीच रिकॉर्ड मतदान और एग्जिट पोल के दावों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 01, 2026

A political representation featuring Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, highlighting debates over exit poll credibility, EVM security concerns, and strong room monitoring during elections amid a tense electoral atmosphere.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। (Photo - IANS)

Omar Abdullah on West Bengal Assembly election: उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इनमें अकसर वास्तविक नतीजों के विपरीत अनुमान लगाए जाते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी कई एग्जिट पोल भाजपा की जीत का अनुमान लगा चुके थे, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग रहे। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम अकसर एग्जिट पोल के विपरीत होते हैं और इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'अब तक कौन सा एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित हुआ है?' उन्होंने दावा किया कि कई सर्वे एजेंसियों ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन नतीजे उसके उलट आए।

स्ट्रॉन्ग रूम और ईवीएम सुरक्षा पर बयान

उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद ईवीएम की सुरक्षा बेहद जरूरी है और पहले बैलेट पेपर के समय भी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि तैनात करते थे। उन्होंने कहा कि वे चुनाव पूर्व धांधली के विचार में विश्वास नहीं रखते, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

ममता का स्ट्रॉन्ग रूम दौरा और आरोप

ममता बनर्जी ने कोलकाता के भबानीपुर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा किया और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी तरह की ईवीएम छेड़छाड़ को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है और चुनावी प्रक्रिया पर नजर रख रही है।भबानीपुर सीट पर भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय चुनाव आयोग के रवैये में पक्षपात दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के एजेंट के साथ भी गलत व्यवहार किया गया है।

टीएमसी का भाजपा पर गंभीर आरोप

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर बयान जारी करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने कहा कि बंगाल किसी भी बाहरी राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हर कथित अनियमितता का जवाब दिया जाएगा।

रिकॉर्ड मतदान

पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया है। दूसरे चरण में 91.66% मतदान हुआ, जबकि पहले चरण में 93.19% वोटिंग दर्ज की गई थी। दोनों चरणों को मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत 92.47% रहा, जो अब तक का सबसे अधिक है। महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही।

ये भी पढ़ें

अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हेल्थ को लेकर आई यह अपडेट
विदेश
Mojtaba Khamenei

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 May 2026 03:05 pm

Published on:

01 May 2026 02:15 pm

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव पर J&K सीएम उमर अब्दुल्ला की आई पहली प्रतिक्रिया, बोले- एग्जिट पोल गलत साबित होंगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बरी होने के बाद भी जारी रहेगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया नियम, नहीं रुकेगी ED कार्रवाई, जानें पूरा मामला

money laundering
राष्ट्रीय

प्री-मानसून का बदला मिज़ाज: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

‘मैंने पहले ही कहा था’, सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- अब पेट्रोल की बारी

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

अमेरिका में टूटा आंध्र के युवक का सपना: नौकरी न मिलने से 26 वर्षीय चंदू ने की आत्महत्या

Andhra Student Death in USA
राष्ट्रीय

‘अनधिकृत लोग बाहर से स्ट्रांग रूम में घुस गए’, TMC सांसद सौगत रॉय ने बंगाल में मतगणना से पहले जताई चिंता

Mamata Banerjee and Saugata Roy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.