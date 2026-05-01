बंगाल चुनाव पर J&K सीएम उमर अब्दुल्ला की आई पहली प्रतिक्रिया, बोले- एग्जिट पोल गलत साबित होंगे

Omar Abdullah on West Bengal Assembly election: उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इनमें अकसर वास्तविक नतीजों के विपरीत अनुमान लगाए जाते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी कई एग्जिट पोल भाजपा की जीत का अनुमान लगा चुके थे, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग रहे। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम अकसर एग्जिट पोल के विपरीत होते हैं और इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'अब तक कौन सा एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित हुआ है?' उन्होंने दावा किया कि कई सर्वे एजेंसियों ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन नतीजे उसके उलट आए।