INX केस: चिदंबरम की मुसीबत बढ़ी, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ( P Chidambaram ) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईएनएक्स मीडिया ( INX Media Case ) केस में दायर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकार्ट ने खारिज कर दिया है।

Delhi High Court dismisses both anticipatory bail pleas of Former Union Finance Minister P Chidambaram in connection with INX Media case. pic.twitter.com/Gbt4Py4y8m