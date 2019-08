आरक्षण के मुद्दे पर भड़कीं प्रियंका गांधी- RSS के मंसूबे खतरनाक

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi ) लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा सरकार को निशाना बना रहीं हैं।

प्रियंका गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से आरएसएस और भाजपा सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा।

उन्होंने लिखा कि RSS के मंसूबे खतरनाक हैं।

कर्नाटक: येदियुरप्पा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, 17 विधायकों ने ली शपथ

प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) ने लिखा कि RSS का हौसला बढ़ा हुआ है और मंसूबे खतरनाक हैं।

जिस समय भाजपा सरकार एक-एक करके जनपक्षधर कानूनों का गला घोंट रही है।

RSS ने भी लगे हाथ आरक्षण पर बहस करने की बात उठा दी है।

बहस तो शब्दों का बहाना है मगर RSS-BJP का असली निशाना सामाजिक न्याय है। लेकिन क्या आप ऐसा होने देंगे?

बड़ी खबर: पीएम मोदी के इस मंत्री के बयान ने उड़ा दी पाकिस्तान की नींद, कश्मीर को लेकर बोल डाली ऐसी बात कि...

From my father, I learned how to listen to people’s stories and find a place in my heart for them no matter how contrary to mine they might be.



From him, I learned how to keep smiling and keep walking no matter how difficult the path might be.#RajivGandhi75 #SadbhavanaDiwas pic.twitter.com/O4W8d9cUL5