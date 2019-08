कर्नाटक: येदियुरप्पा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, 17 विधायकों ने ली शपथ

नई दिल्ली। कनार्टक में सियासी घमासान के बाद आज यानी मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। येदियुरप्पा ने अपने मंत्रिमंडल में 17 विधायकों को शामिल किया है।

राज्यभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल वजुभाई वाला ने सभी विधायकों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।

#Karnataka: B Sriramulu takes oath as Karnataka Cabinet Minister, in the presence of Governor Vajubhai Vala and Chief Minister BS Yediyurappa, in Bengaluru. pic.twitter.com/SFaVmiWDib