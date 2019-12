इसरो ने शुरू किया PSLVC48 की लॉन्चिंग का काउंट डाउन, कल श्रीहरिकोट से भरेगा उड़ान

चेन्नई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) बुधवार को #PSLVC48/#RISAT2BR1 मिशन लॉन्च करेगा। इसके लिए मंगलवार शाम से काउंट डाउन शुरू हो गया। इसरो बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसडीएससी) से इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा।

बुधवार को इसरो पृथ्वी की निगरानी के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। इस संबंध में इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि भारत 11 दिसंबर को दोपहर 3.25 बजे सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ अपने निगरानी उपग्रह रिसेट-2 बीआर1 और 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा।

इसरो के एक अधिकारी ने कहा, "यह अंतरिक्ष मिशन एक रडार इमेजिंग उपग्रह रिसेट-2 बीआर1 है। रॉकेट का प्रक्षेपण बुधवार 11 दिसंबर को दोपहर 1325 बजे होगा।

#ISRO: The countdown for the launch of PSLVC48/RISAT2BR1 mission commenced today at 1640 hours from Satish Dhawan space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota. RISAT2BR1 & 9 commercial satellites will be flown onboard #PSLVC48 at 1525 hours tomorrow. pic.twitter.com/34c31Lofyz