इसरो का एक और कदम, 11 दिसंबर को सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्चिंग

चेन्नई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) अगले सप्ताह एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। पृथ्वी की निगरानी के लिए इसरो नया अध्याय लिखेगा। इस संबंध में इसरो के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि भारत 11 दिसंबर को सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ अपने निगरानी उपग्रह रिसेट-2 बीआर1 का प्रक्षेपण करेगा।

इसरो के एक अधिकारी ने कहा, "अगला अंतरिक्ष मिशन एक रडार इमेजिंग उपग्रह रिसेट-2 बीआर1 है। रॉकेट का प्रक्षेपण 11 दिसंबर को होगा।"

