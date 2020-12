जम्मू-कश्मीर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक में शामिल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू और श्रीनगर के लिए लाइट मेट्रो रेल परियोजनाओं के संचालन को लेकर सिविल सचिवालय में बैठक की अगुवाई की। बंटालब और बारी ब्राह्मणा के बीच 23 किलोमीटर की लंबाई के बीच जम्मू लाइट रेल प्रणाली चलाई जाएगी।

Srinagar Light Rail System will have a 25-kilometer length which included 12.5-kilometer length from Indira Nagar to HMT Junction and 12.5-kilometer length from Hazuri Bagh to Osmanabad with 24 stations (12 stations on each corridor): Govt of Jammu and Kashmir https://t.co/w69JeZF2RP