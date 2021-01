Jammu-Kashmr : LOC पार कर भारत में घुसा 14 वर्षीय नाबालिग लड़का, एसओजी ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली। जम्‍मू-कश्‍मीर से लगते नियंत्रण रेखा को पार कर करीब एक माह पूर्व दो पाकिस्तानी युवती भारत में घुस आई थी। अब एक 14 वर्षीय लड़का पुंछ गांव के अजोत के पास बतर नाले में पकड़ा गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इस लड़के को विशेष ऑपरेशन ग्रुप ने पकड़ा है। वह वर्तमान में हिरासत में है। एसएसपी पुंछ ने बताया है कि इस मामले की जांच जारी है। इस मामले में गहन जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

14-year-old boy from PoK apprehended at Batar Nallah near village Ajote by Special Operations Group, Poonch. He is presently in custody, probe underway: SSP Poonch, #JammuandKashmir pic.twitter.com/Q8r8lyJtGJ