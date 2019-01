जम्मू कश्मीर: पाकिस्तान की ओर से फिर घुसपैठ, सांबा में बीएसएफ ने घुसपैठियों को मारी गोली

नई दिल्ली। पाकिस्तान को एकबार फिर मुंह की खानी पड़ी है। जम्‍मू कश्‍मीर में सांबा में सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्‍तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने गोली मार दी है। इससे पहले श्रीनगर के खानमोह में एक एनकाउंटर के दौरान भी सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मौत के घाट उतारा है।

दोपहर में पाकिस्तनी घुसपैठिए को मारी गोली

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जम्‍मू कश्‍मीर के सांबा के चाक फकीरा में एलओसी पर दोपहर के वक्त कुछ हलचल दिखी। जिसके बाद बीएसएफ ने जवान सतर्क होकर शिकार के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक पाकिस्तान की ओर से एक घुसपैठिया भारतीय सीमा में दाखिल होते दिखाई दिया। सीमा पार कर वो जैसे ही आगे बढ़ा बीएसएफ ने जवानों ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से घुसपैठियां घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Jammu And Kashmir: A Pakistani intruder was shot at by the Border Security Force (BSF) while he was trying to cross over to the Indian side at Chak Fakira in samba today. He has been admitted to a hospital. pic.twitter.com/pgzSQCmTuO