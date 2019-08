जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले का RSS प्रमुख भागवत ने किया स्वागत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) को लेकर सोमवार को ऐतिहासिक फैसला आ गया। इस फैसले के बाद तमाम राजनीतिक दलों की और संगठनों की ओर से बयान आ रहे हैं। इसी कड़ी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ( RSS chief Mohan Bhagwat )ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ( Modi govt ) के इस साहसपूर्ण फैसला का स्वगात है।

आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया। शाह ने कहा कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) के प्रावधान हटा दिए गए हैं। अब इसके सभी खंड लागू नहीं होंगे।

370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के फायदे-नुकसान को 10 बिंदुओं से समझें

Rashtriya Swayamsevak Sangh on resolution revoking Article 370 from J&K: We welcome the courageous step by govt. This was very essential for interest of J&K as well as the entire country. Rising from selfish motives&political differences, everyone should welcome&support this move pic.twitter.com/BLb8WP4Neh