Jammu-Kashmir : डीडीसी चुनाव के सातवें चरण के लिए 31 सीटों पर मतदान जारी

नई दिल्ली। कंपकपाती ठंड के बीच जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान सुबह से जारी है। डीडीसी चुनाव के लिए आज 31 सीटों पर वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 31 सीटों में से 13 सीटें कश्मीर संभाग और 18 सीटें जम्मू संभाग में हैं। कश्मीर घाटी और चिनाब घाटी के कुछ हिस्सों में अत्यधिक ठंड के कारण मतदान केंद्रों के आसपास सुबह लोगों की गतिविधियां कम नजर आई।

Jammu and Kashmir: Polling gets underway for the seventh phase of District Development Council (DDC) elections in RS Pura, Jammu district



Visuals from a polling station pic.twitter.com/kesSQ0gZDm