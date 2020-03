Janta Curfew: दिल्ली पुलिस का दिखा नायाब अंदाज, फूल भेंटकर लोगों से की घरों में रहने की अपील

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर हाहाकार के बीच दिल्ली पुलिस ( Delhi Police )का नायाब चेहरा सामने आया है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने जनता कर्फ्यू ( Janta Curfew ) के बीच बाराखंभा रोड से गुजरने वाले लोगों को फूल भेंट किया। साथ ही लोगों से घरों पर रहने की अपील की। दिल्ली पुलिस का यह अंदाज लोगों को अच्छा लगा। लोगों ने भी जवाब में कहा— थैंक यू दिल्ली पुलिस।

Delhi: Police personnel near Barakhamba road offer flowers to the locals out on roads, requesting them to stay at home and observe the countrywide #JanataCurfew today. #COVID19 pic.twitter.com/SdHy8Vqgms