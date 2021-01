जयललिता की करीबी शशिकला जेल से रिहा, विक्टोरिया अस्पताल में चल रहा है कोरोना का इलाज

नई दिल्ली। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी और एआईएडीएमके की पूर्व नेता वीके शशिकला भ्रष्टाचार के आरोप में चार साल की सजा काटने के बाद आज जेल से रिहा हो गईं। वह पिछले चार सालों से बेंगलुरु के परप्पना अग्रहरा जेल में थीं। इस समय वो कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी जेल से रिहाई की सारी कार्यवाही अस्पताल में ही पूरी की गई।

Sasikala has been officially released as on 11 am today. She was shifted to Victoria Hospital on 21st Jan and was tested positive. As per protocol, she will be discharged on 10th day if she is asymptomatic and free of oxygen support for at least 3 days: Bangalore Medical College pic.twitter.com/vObvMiLxh1