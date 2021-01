जयललिता की करीबी रही शशिकला की हालत खतरे से बाहर, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की बताई जरूरत

नई दिल्ली। तमिलनाडु की राजनीति में कभी एआईएडीएमके नेता और पूर्व सीएम जयललिता के सबसे करीबी रहीं वीके शशिकला की हालत बुधवार को अचानक बिगउ़ गई थी। आज शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों की टीम शशिकला की देखरेख कर रहे हैं।

I've reliable info that Sasikala's health is stable, doctors are looking after her. She is being monitored properly. She needs oxygen due to some secondary infections. Doctors still deciding on whether CT scans are required or not: TTV Dhinakaran, nephew of Sasikala, Bengaluru https://t.co/nCPhGVsXvp pic.twitter.com/cxXdKQMnR1