जितेन्द्र सिंह का बयान, पीएम को 'फादर ऑफ इंडिया' कहे जाने पर जिसे गर्व नहीं, वह भारतीय नहीं

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'फादर ऑफ इंडिया' कहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद देश में सियासत गरमा गई है। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जिन लोगों को पीएम मोदी को 'फादर ऑफ इंडिया' कहे जाने पर गर्व नहीं है वह भारतीय नहीं हैं।

मीडिया से बात जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को 'फादर ऑफ इंडिया' की उपाधि मिलना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस पर गर्व नहीं होता है, तो हो सकता है कि वह खुद को भारतीय नहीं मानता हो।

उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। अगर किसी व्यक्ति को इस पर गर्व महसूस नहीं होता है, तो शायद वह खुद को भारतीय नहीं मानता है।

पढ़ें- ED के शिकंजे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सड़कों पर समर्थकों का प्रदर्शन

MoS PMO Jitendra Singh on US President Donald Trump calling PM Narendra Modi 'Father of the Nation': If a frank and impartial view comes from outside, from the US President then I think all Indian citizens should feel proud of it, irrespective of their political affiliation. pic.twitter.com/rcLw55bbHA