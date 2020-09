JK: एक्टिविस्ट तथा लॉयर बाबर कादरी की गोली मार कर हत्या

नई दिल्ली। श्रीनगर में कश्मीर के एक्टिविस्ट तथा एडवोकेट बाबर कादरी की गुरुवार को संदिग्ध आतंकियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। उन्होंने तीन दिन पहले ही एक स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए पुलिस से अनुरोध किया था कि वह फेसबुक उपयोगकर्ता के खिलाफ गलत कैंपेन चलाने के लिए केस दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने ट्वीट में अपनी हत्या की आशंका भी व्यक्त की थी। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा था

"I urge the state Police administration to register FIR against this Shah Nazir who has spread wrong campaign that I work for agencies. This un true statement can lead to threat to my life. @ZPHQJammu"

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मोटरबाइक पर दो अज्ञात आंतकी आए तथा कादरी को निकट से गोली मारने के बाद हमलावर भाग गए। घायल कादरी को एककेआईएमएस अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बाबर कादरी स्थानीय समाचार पत्रों के लिए लिखा करते थे तथा टीवी समाचार बहस में भी नियमित रूप से दिखाई देते थे। उल्लेखनीय है कि पिछले 24 घंटों में आतंकवादियों के द्वारा की गई यह दूसरी हत्या है। इससे पहले बुधवार रात बडगाम जिले में एक ब्लॉक डवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भूपिंदर सिंह की भी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।