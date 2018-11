कश्मीर में मौसम की सबसे सर्द रात, 2009 के बाद पहली बार हुई नवंबर में बर्फबारी

श्रीनगर। कश्मीर में रविवार को न्यूनतम तापमान रविवार को हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच गया। श्रीनगर में मौसम की सबसे सर्द रात देखने को मिली, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी।

पहलगाम में तापमान शून्य से 0.5 डिग्री नीचे, गुलमर्ग में शून्य से 5.0 डिग्री नीचे, लेह में शून्य से 1.5 डिग्री नीचे और कारगिल में शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। विभाग के मुताबिक, जम्मू क्षेत्र में बनिहाल सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया, जबकि बटोटे में 1.5 डिग्री, भदरवाह में 2.6 डिग्री, कटरा में 10.4 डिग्री और जम्मू शहर में 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि शनिवार को ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होने और मैदानी इलाकों में सामान्य बारिश होने के बाद रविवार से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "जम्मू एवं कश्मीर में सोमवार से से लेकर तीन सप्ताह तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है।"

