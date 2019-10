सत्यपाल मलिक की चेतावनी, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हम अंदर घुसकर आतंकी कैंप तबाह कर देंगे

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को आतंकियों को पनाह दे रहे पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। मलिक ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकेगा तो भारत पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के भीतर घुसकर वहां मौजूद आतंकी ढांचे नष्ट करेगा।

घाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, "टेररिस्ट कैंप को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और अगर ये नहीं बाज आए तो हम अंदर जाएंगे।"

मलिक ने यह बयान एक पत्रकार के जवाब में दिया, जिसने रविवार को पीओके में आतंकी शिविरों के ऊपर भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सवाल किया था।

#WATCH J&K Governor Satya Pal Malik on Indian Army using artillery guns to target terrorist camps in PoK: Terrorist camps ko hum bilkul barbaad kar denge,aur agar ye nahi baaz aaye to hum andar jayenge pic.twitter.com/rKII2nsbZ2 — ANI (@ANI) October 21, 2019

गौरतलब है कि रविवार को भारतीय सेना ने तोपों (आर्टिलरी गन्स) का इस्तेमाल कर पीओके में मौजूद आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया था। इन आतंकी शिविरों के जरिये पाकिस्तान भारतीय सीमा में आतंकियों को घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहा था।

मलिक ने कहा, "लड़ाई अच्छी नहीं होती और पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो कल जो हुआ उससे ज्यादा होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "यहां के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा अब एक नया कश्मीर होगा... इसमें हिस्सा लीजिए और इसे आगे बढ़ाइए।"

#WATCH Army Chief on Indian Army used artillery guns to target terrorist camps in PoK:Confirmed reports tell that casualties to terrorists are more than the info we have..there is kind of radio silence on other side,not even able to pick up any mobile communication from across... pic.twitter.com/CYZZj5VC3X — ANI (@ANI) October 20, 2019

इस संबंध में रविवार शाम को जनरल बिपिन रावत ने मीडिया को बताया, "हमें मिल रहीं रिपोर्टों के आधार पर, 6-10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं और तीन आतंकी शिविर नष्ट कर दिए गए हैं। इतनी ही संख्या में आतंकी भी ढेर किए गए हैं।"

सेना प्रमुख ने कहा कि शनिवार शाम को आतंकियों ने तंगधार के जरिये घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी कर मुहतोड़ जवाब दिया और वहां मौजूद आतंकी ढांचों को भारी नुकान पहुंचाया।

उन्होंने कहा, "हमने जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान ने हमारी चौकी पर गोलीबारी कर हमला किया था, जिसमें हमें नुकसान हुआ। लेकिन वो कोई घुसपैठ कर पाते इससे पहले.. हमने यह फैसला ले लिया था कि हम उनके आतंकी शिविरों को निशाना बनाएंगे। हमारे पास इन आतंकी शिविरों के कोआर्डिनेट्स (सटीक लोकेशन) थे।"

Army Chief, Gen Bipin Rawat on Indian Army used artillery guns to target terrorist camps in PoK: Of late, we had info that terrorists are coming closer to camps in the forward areas. In last 1 month, we have seen repeated attempts from different sectors to infiltrate terrorists. pic.twitter.com/hEzz1awcXG — ANI (@ANI) October 20, 2019

आर्मी चीफ ने आगे कहा, "जवाबी कार्रवाई में हमने आतंकी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया। तंगधार सेक्टर के सामने बने आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया।"

रावत ने यह भी कहा कि जब से अनुच्छेद 370 रद्द किया गया है, तब से सेना को बार-बार यह इनपुट मिल रहे थे कि सीमापार से आतंकी घुसपैठ करके यहां अमन-चैन बिगाड़ना चाहते हैं।

जनरल रावत ने कहा, "घाटी में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि देश के भीतर और बाहर यानी पाकिस्तान और पीओके में कुछ ऐसे हैं जो चुपचाप आतंकियों और एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं और वो यहां के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।"