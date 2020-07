विदेश मंत्रालय की मदद से Afghanistan से India लौटे 11 Sikh-Hindu , JP Nadda ने PM Modi को किया धन्यवाद

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) संकट से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ( Central Government ) की पहल से 11 सिख ( Sikh )-हिन्दू ( Hindu ) रविवार को अफगानिस्तान ( Afghanistan ) से भारत ( India ) लौटे। भारत लौटने वालों में एक सिख समुदाया के नेता भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी के लिए के भारत सरकार ( Indian Government ) ने ही वीजा ( Visa ) और उनकी पूरी यात्रा का इंतजाम किया है। वहीं, मोदी सरकार ( Modi Government ) की इस पहल पर बीजेपी ( BJP ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda ) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) काी धन्यवाद अदा किया है।

JP Nadda ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP National President) जेपी नड्डा (JP Nadda Tweet ) ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अफगानिस्तान में भारत के 11 सताए गए हिंदुओं और सिखों के प्रवेश की सुविधा के लिए उनके सक्रिय मानवीय कदम के लिए। साथ ही इस पहल को समर्थन देने के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान सरकार ( Afganistan Government ) को धन्यवाद।' यहां आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ( MEA ) की मदद से इन सभी 11 लोगों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सिख समुदाय के नेता सचदेवा ( Sachdeva ) का पिछले महीने अपहरण ( Kidnap ) हो गया, वहीं 18 जुलाई को उन्हें रिहा किया गया है। इसके बाद उन्हें रविवार को भारत वापस लया गया है।

Thank you Hon Prime Minister Sh @narendramodi for his proactive humanitarian step to facilitate entry of 11 persecuted Hindus and Sikhs of Afghanistan to India. Also thanks to the Government of Islamic Republic of Afghanistan for extending support to this initiative.