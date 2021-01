जेपी नड्डा फिर करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा, बीरभूम में करेंगे रोड शो का नेतृत्व

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा एक बार फिर पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस बार वह नौ जनवरी को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। वह बीरभूम में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिहाज से एक रोड शो का नेतृत्व भी करेंगे। साथ ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। साथ ही आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

