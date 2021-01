Karnataka : एक्शन में सीएम येदियुरप्पा, शिवमोगा ब्लास्ट की होगी उच्च स्तरीय जांच

नई दिल्ली। कर्नाटक के शिवमोगा में भूकंप जैसी ब्लास्ट की घटना को प्रदेश के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले कर्नाटक पुलिस और अधिकारियों ने शिवमोगा जिले के हानासोडु गांव में उस स्थल का निरीक्षण किया जहां कल रात एक विस्फोट हुआ था। इस दौरान शिवमोग्गा से सांसद बीवाई राघवेंद्र भी मौजूद थे।

Karnataka: Police and officials inspect the site in Hunasodu village of Shivamogga district where a blast occurred last night. Shivamogga MP BY Raghavendra is also present at the spot.



CM BS Yediyurappa has ordered a high-level probe into the incident. https://t.co/tti4vzsakY pic.twitter.com/GyBVJ22bzr