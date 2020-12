Karnataka: ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू, ठंड के चलते वोटिंग की रफ्तार धीमी

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Karnataka ) में ग्राम पंचायत चुनाव ( Gram Panchayat Election ) के पहले चरण का मतदान मंगलवार को हो रहा है। हालांकि मतदान की शुरुआत थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है। लोगों में मतदान को लेकर अब तक कम रुचि देखने को मिली है। पहले चरण के 7 तालुकाओं में हो रहे मतदान को लेकर कम रुचि की वजह ठंड को माना जा रहा है।

सर्दी ज्यादा होने की वजह से सुबह कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं। माना जा रहा है कि जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा मतदान का भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बेलगावी, खानपुर, बैल्हंगल, कित्तूर, गोकक, मुदलगी और हुक्केरी में पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं।

Karnataka: Voters line-up outside a polling booth in Hubli as voting is underway for the first phase of Gram Panchayat elections in the state. pic.twitter.com/HVrvWwh2vc