कर्नाटकः खदान में विस्फोट से छह की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक

चिक्कबल्लापुर। कर्नाटक में चिक्कबल्लापुर और बेंगलुरू की सीमा पर स्थित एक गांव में मंगलवार तड़के विस्फोट हो गया। एक माइन में जिलेटिन स्टिक में धमाका होने से छह लोगों की मौत हो गई है। यहां के हिरेनागवली गांव स्थित एक पत्थर की खदान में हुए इस विस्फोट में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है।

कर्नाटक पुलिस के मुताबिक खदान में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों की पहचान इंजीनियर उमाकांत, सिक्योरिटी गार्ड महेश, बिलिंग क्लर्क मुरली, कंप्यूटर ऑपरेटर गंगाधर और एक अन्य की अभि के रूप में की गई है। मारे गए सभी लोग चिक्कबल्लापुर में श्री भ्रामरावासिनी स्टोन क्रेशर प्लांट में काम करते थे।

बता दें कि हिरेनागवली, चिक्कबल्लापुर जिले में चिक्कबल्लापुर तालुक का एक छोटा सा गांव है। यह बेंगलुरू से 86 किमी की दूरी पर स्थित है।

Pained by the loss of lives due to a mishap at Chikkaballapur in Karnataka. Condolences to the bereaved families. Praying that the injured recover quickly: PM @narendramodi